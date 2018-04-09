قال الفنان تامر حسني، إنه يقوم خلال الفترة الحالية بتصوير فيلمه الجديد «البدلة»، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من تصويره خلال عشرة أيام.

وأوضح «حسني»، في تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض على فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن فيلم «البدلة» هو فيلم كوميدي أكشن، مضيفًا أنه يشاركه في بطولته كل من أمينة خليل، وأكرم حسني، وماجد المصري.

وأضاف أن فكرة الفيلم جاءت له أثناء مشاهدته لأحد الأفلام الأجنبية، موضحًا: «بالصدفة كنت بتفرج على فيلم أجنبي، وعجبتني فكرته، وقلت لنفسي وقتها لو اتعمل في مصر هيروح لاتجاه تاني خالص، وبالفعل غيرت حاجات كتيرة فيه، وعملت له بناء درامي مختلف تمامًا، لكن الخط الرئيسي له كما هو».

وأعرب عن سعادته للتعامل مع أيمن بهجت قمر في هذا الفيلم، قائلًا: «الفيلم فكرتي، لكن أيمن كتب سيناريو وحوار تحفة، ولمع الشخصيات».