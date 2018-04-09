على لطفي يبدي سعادته بحراسة مرمى الأهلي

أعرب علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته وتفاؤله بالفرصة التي حصل عليها في المشاركة خلال المرحلة الحالية.

وأوضح لطفي أن مشاركته في مباراتي الفجيرة الودية وطنطا في الدوري حقق له هدفين؛ هما ترك انطباع جيد لدى الجماهير، وكذلك كسب المزيد من ثقة الجهاز الفني في قدراته.

وأضاف حارس الأهلي أن مشاركته في المباريات يؤكد أن جميع اللاعبين والحراس في الفريق قريبين من المشاركة في أي وقت.

وأوضح حارس الأهلي أنه يجتهد بشكل مستمر في التدريبات؛ حتى يظل جاهزا للمشاركة في أي وقت وفقًا لوجهة ورؤية الجهاز الفني.

وأردف أنه يستفيد بشكل كبير من المنافسة مع زملائه؛ شريف إكرامي ومحمد الشناوي مشددا على أن الثنائي لديهما الكثير من الخبرات التي يستفيد منها.

وأكد علي لطفي أن اللعب للأهلي يختلف كثيرا عن غيره من الفرق، فهي مسؤولية كبيرة وتحتاج إلى تركيز وتحمل للضغوط التي لا يتحملها سوى من يمتلكون قدرات خاصة من اللاعبين.

وتمنى لطفي أن يثبت دائما أنه على قدر هذه المسؤولية، وأن يكون أحد أسباب إسعاد جماهير الأهلي.

وأتم حارس الأهلي أن حديث الجهاز الفني عنه خلال الفترة الماضية أمر منحه كثير من الثقة لاستمرار المنافسة والاجتهاد في التدريبات.

وتمنى لطفي أن يكون له دور مع المنتخب في الفترة المقبلة، وأن يقدم المنتخب صورة مشرفة في كأس العالم بروسيا 2018.