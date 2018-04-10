بيلباو يهدد أمال فياريال الأوروبية بالفوز عليه في الدوري الإسباني

هدد أتلتيك بيلباو أمال فياريال الضعيفة في المشاركة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالموسم المقبل بعدما تغلب عليه في عقر داره 3 / 1 مساء الاثنين في ختام المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ورفع بيلباو رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني عشر ليقترب من حسم استمراره رسميا بدوري الدرجة الأولى ، بينما تجمد رصيد فياريال عند 47 نقطة في المركز السادس بفارق 17 نقطة خلف ريال مدريد صاحب المركز الرابع ، المؤهل للدور التمهيدي لدوري الأبطال.
وافتتح اينييجو قرطبة التسجيل لبيلباو بعد ثلاث دقائق فقط من بداية المباراة ثم أضاف اينياكي ويليامس الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 51 .
بعدها رد فياريال بهدف سجله كارلوس باكا في الدقيقة 67 قبل أن يختتم إيكار مونياين التسجيل بالهدف الثالث لبيلباو في الدقيقة 87 .
وأنهى فياريال المباراة بعشرة لاعبين فقط حيث طرد ألفارو جونزاليس سوبيرون في الدقيقة 89 لحصوله على الإنذار الثاني.