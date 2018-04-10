بيلباو يهدد أمال فياريال الأوروبية بالفوز عليه في الدوري الإسباني

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هدد أتلتيك بيلباو أمال فياريال الضعيفة في المشاركة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالموسم المقبل بعدما تغلب عليه في عقر داره 3 / 1 مساء الاثنين في ختام المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع بيلباو رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني عشر ليقترب من حسم استمراره رسميا بدوري الدرجة الأولى ، بينما تجمد رصيد فياريال عند 47 نقطة في المركز السادس بفارق 17 نقطة خلف ريال مدريد صاحب المركز الرابع ، المؤهل للدور التمهيدي لدوري الأبطال.

وافتتح اينييجو قرطبة التسجيل لبيلباو بعد ثلاث دقائق فقط من بداية المباراة ثم أضاف اينياكي ويليامس الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 51 .

بعدها رد فياريال بهدف سجله كارلوس باكا في الدقيقة 67 قبل أن يختتم إيكار مونياين التسجيل بالهدف الثالث لبيلباو في الدقيقة 87 .

وأنهى فياريال المباراة بعشرة لاعبين فقط حيث طرد ألفارو جونزاليس سوبيرون في الدقيقة 89 لحصوله على الإنذار الثاني.