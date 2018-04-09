تفقد وزير النقل هشام عرفات، محطة سكك حديد الجيزة، حيث تفقد أرصفة المحطة، واطمئن على مستوى النظافة، وشبابيك التذاكر، ووجه الوزير مسؤولي السكة الحديد بحسن معاملة الركاب.

والتقى وزير النقل، خلال جولته بالمحطة اليوم الإثنين، مع عدد من الركاب بالمحطة الذين أشاروا إلى التحسن الملحوظ في مواعيد قيام القطارات، حيث أكد الوزير للركاب أن هناك خطة واضحة وشاملة لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية، سواء في البنية الأساسية أو العربات أو الجرارات أو المزلقانات أو المحطات، بإجمالي تكلفة 55 مليار جنيه حتى عام 2022.

وأوضح عرفات أنه تم التعاقد على توريد 100 جرار جديد مع شركة جنرال إليكتريك، مع إعادة تأهيل 81 جرارا، وكذلك الحصول على تمويل شراء 100 جرار آخرين، فضلا عن التعاقد قريبا على 1300 عربة للركاب و300 عربة للبضائع، منوها إلى أن المواطن سيشعر بالتحسن الكبير في السكك الحديدية خلال العام القادم.

جدير بالذكر وزير النقل قد تابع على مدار الساعات السابقة من خلال تقارير غرفة العمليات والأزمات بالوزارة انتظام حركة خطوط السكك الحديدية، كما تواصل مع رئيس هيئة السكك الحديدية للاطمئنان على سير وانتظام العمل وتقديم الخدمات للجمهور، وعلى انتظام مواعيد قيام القطارات، وتواجد مسؤلي السكة الحديد بالمحطات المختلفة، واستمرار استقبال شكاوى ومقترحات المواطنين على مدار 24 ساعة على الخطوط الساخنة للهيئة 147، وعلى الأرقام (0225753555- /01274422925).