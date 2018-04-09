MG Developments تنتهي من إنجاز 55% من مشروع «بلو بلو السخنة» باستثمارات 2 مليار جنيه

أعلنت شركة MG Developments إنجاز 55% من مشروع "بلو بلو السخنة" بشكل كامل، والمقام بحجم استثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه، والذي تم تنفيذه على مساحة تتعدى 120 ألف متر، بمنطقة طواحين الهواء بالعين السخنة، وذلك بإعلان الانتهاء من تنفيذ 80% من المرحلة الأولى و60% من المرحلة الثانية، والبدء في تنفيذ الأعمال الخاصة بالمرحلة الثالثة منذ يناير 2018، استعدادا لتسليم وحدات المشروع بالكامل بحلول عام 2021؛ مواصلة بذلك خطة إنجازاتها بتسليم المشروعات قبل المواعيد المحددة للعملاء، مع ضمان نفس الجودة والكفاءة والتفرد في التصميمات والخامات المستخدمة.

وفي هذا الإطار، صرحت آية الشناوي، مدير التطوير بشركة MG Developments، أن الشركة فخورة بحجم الإنجاز الذي تم تحقيقه في المرحلة الأولى والثانية من مشروع بلو بلو السخنة، حيث أنها قد انتهت من 80% من الأعمال الخاصة بالمرحلتين؛ استعداداً لتسليم الوحدات الخاصة بالمرحلتين الأولى والثانية من المشروع في حفل افتتاح ربيع 2019، مشيرة بذلك بأنهم في سباق مع الزمن من أجل الإنتهاء من الأعمال الخاصة بالمشروع قبل المدد المعلنة للعملاء ب 24 شهر، وذلك وفق ما اعتادت أن تقدمه الشركة لعملائها في كافة مشروعاتها.

وأعربت الشناوي، عن فخر الشركة بحجم الإقبال الكبير من جانب العملاء على حجز وحدات المشروع؛ حيث تم الإنتهاء من بيع 95% من المرحلة الأولى، و85% من المرحلة الثانية من المشروع، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الشركة وعملائها بالتعاون مع أفضل الخبراء والاستشاريين، واختيار أجود المواد الخام وأنواع معينة من الأحجار وهي حجر الجيرانيت السيناوي لتزيين الوجهات؛ بشكل يضمن روعة الشكل والتصميم، وأقوى أنواع الحجارة في بناء المصاطب وهو حجرK-STONE والذي يستخدم في بناء الطرق والكباري، وكذلك الإعتماد على الأعمال الخشبية اليدوية في تنفيذ الديكورات الخاصة بالمشروع، مما يضمن الجودة في التنفيذ والتصميم وضمان تفردها عن غيرها، هذا جنباً إلى جنب مع توفير أفضل سبل فى طريقة السداد، والتي تصل إلى 9 سنوات بتقسيط يبدأ من10% والصيانة الدورية مدى الحياة على مشروعاتها المختلفة.

وأضافت مديرة التطوير بالشركة، أن MG Developments تعمل على توفير أفضل سبل الراحة والترفيه لعملائها الحاليين والمستقبليين، وإطلاق سلسلة من الأنشطة إلى جانب مشروعاتها المختلفة السياحية والعقارية، وأن الشركة قد بدأت بالفعل في خطط التسويق الخاصة بالوحدات التجارية التي يتضمنها المشروع، من مطاعم، وسوبر ماركت، وجاري العمل على التفاوض مع عدة فنادق لإدارة فندق بلو بلو، وعدد من الأنشطة التجارية المهمة، بالاتفاق مع عدد من الأسماء الكبرى والماركات التجارية المتخصصة في هذا المجال، لتوفير أفضل الخدمات لساكني المنتجع حرصاً من الشركة علي راحتهم، وأن يكون "بلو بلو السخنة" منتجع سياحي عائلي متكامل.

وقد صرحت الشناوي، بأنه بالرغم من أن المشروع لم يتم الإنتهاء من جميع مراحله حتى الآن، إلا أن طبيعة الشاطئ ذاته والتي تصل مساحته إلى 30000متر مخصصة للشاطئ فقط، والذي يتميز بطبيعة رملية تضمن إستمتاع المتواجدين داخل المنتجع خلال جولتهم، جعل للمشروع قدر كبير من الجاهزية والمزايا المتاحة للعملاء، حيث أنه قد شهد استقبال العديد من الإحتفاليات سواء الغنائية أو الرياضية أو الأنشطة الترفيهية خلال الأعوام السابقة، التي تم تنظيمها داخل المنتجع خلال الفترة الماضية بحضور العديد من الفنانين، وكان آخرها مهرجان للزومبا واللياقة البدنية، في إطار الأنشطة التي تعمل الشركة على توفيرها وإطلاقها داخل المنتجع.

وأشارت الشناوي، أن من أهم ما يميز المنتجع، أنه مقسم إلى 4 أجزاء رئيسية،sea view, Lake View, Blue Island, Water Front، لافتة إلى أن المنتجع مصمم بتوزيع المباني على شكل حرف U فى مستويين الفارق بينهم 12 متر الأمر الذي يضمن للعملاء إمكانية رؤية البحر من كل وحدة وهو ما يميزه عن غيره من باقى المشروعات المجاورة، كما أنه يضم العديد من الفيلات والشاليهات، ويضم أكبر نادي صحي، وجيم مجهز بأحدث الأجهزة الرياضية على الشاطيء مباشرة، ومركز للرياضيات المائية مما يضمن توفير سبل الترفيه والاستمتاع بكافة الأنشطة وسبل الحياة بالمشروع.

وأكدت آية الشناوي، أن الشركة مستمرة في الإلتزام بتعهداتها أمام العملاء بتوفير كافة التجهيزات الخاصة بالمشروع بأفضل التتشطيبات والتصميمات وبأفضل كفاءة، والوفاء بالتزاماتها بالانتهاء من الأعمال المتبقية من المشروع قبل المواعيد المعلنة، كما حدث في المرحلة الأولى والتي تم تنفيذ 70% منها قبل الموعد الذي تم الإعلان عنه ب 24 شهر، وما يتم الآن العمل به في المرحلة الثانية والثالثة", CYAN “Azure دون أي إخلال بمواصفات الجودة والضمان، مع الإلتزام بتوفير الصيانة مدى الحياة لكافة وحدات المشروع.