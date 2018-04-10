حسام يوسف: طائرة الأهلي تفوز رغم الضغوط الكبيرة

قال حسام يوسف لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة للرجال بالنادي الأهلي إنه سعيد بنجاح فريقه في الفوز على الزمالك مساء اليوم، الأثنين، والتأهل إلي نهائي كأس مصر.

أضاف: نواجه ضغوطًا بالجملة هذا الموسم في مسألة ضغط المباريات، حيث أنهينا منذ عدة أيام فقط بطولة إفريقيا التي توجنا بلقبها مؤخرًا، واليوم كنا نخوض قبل نهائي كأس مصر.

وشدد لاعب الأهلي علي أن الضغط ظهر بشكل كبير في مواجهة الزمالك، في الإصابات العضلية الخفيفة، التي تعرض لها أكثر من لاعب، ولكننا جاهزون لاستكمال المشوار بقوة من أجل حصد لقب كأس مصر.

وكان رجال طائرة الأهلي قد نجحوا في الفوز علي الزمالك بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، على صالة ستاد القاهرةفي نصف نهائي كاس مصر .