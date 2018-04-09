محمد مرجان: الأهلي نجح في تنظيم احتفالية شم النسيم

أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على أن حفلات أعياد الربيع في مقر النادي بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد، تعتبر جزءًا من تنفيذ بنود برنامج عائلة الأهلي.

و أضاف مرجان خلال زيارته لفرع النادي بمدينة نصر اليوم، الإثنين، أن احتفالية الربيع تعتبر أول لقاء بين أعضاء النادي الأهلي على المستوى الاجتماعي.

وأشار المدير التنفيذي للنادي الأهلي إلى أن الجانب الرياضي أيضًا مستمر اليوم، خاصة مع استعدادات فريق اليد رجال لبطولة كأس السوبر الإفريقي، بالإضافة إلى مشاركة فريق الطائرة رجال في مباراة نصف نهائي كأس مصر الليلة.

ووجه مرجان الشكر إلي جميع المسئولين بالنادي الأهلي لخروج حفلات أعياد الربيع بهذا الشكل، و نجاحهم في تنظيم احتفالية أعياد الربيع وعلى رأسها غرفة العمليات التي تم تشكيلها من أجل هذه المهمه، والتي تضم كلاً من خالد مرسي مدير مقر الجزيرة، والعميد حسن مسعود، مدير فرع مدينة نصر، واللواء محمود الفيشاوي، مدير فرع الشيخ زايد.