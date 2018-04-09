زائرو حدائق أسيوط: دفعنا رسم دخول رغم إعلان «مجانية» الزيارة بـ«شم النسيم»

شهدت مدينة أسيوط منذ صباح اليوم الإثنين، تزاحم المواطنون أمام وداخل الحدائق والمتنزهات والنوادي العامة والخاصة وبشوارع مدينة أسيوط، في يوم شم النسيم.

وشهدت حديقة الفردوس الشعبية بمدينة أسيوط، وحديقة ناصر بمدينة أبوتيج، توافد المئات من المواطنين منذ الصباح وبحوزتهم كميات من الفسيخ والملوحة والمأكولات الشعبية، بينما شهدت النوادي توافد الأعضاء؛ للاحتفال، وسط تعزيزات أمنية مكثفة من قوات الأمن المركزي والمباحث الجنائية وشرطة المسطحات المائية ومباحث التموين وسيارات الحماية المدنية والإسعاف.

وقامت قوات الشرطة بتفتيش المواطنين من حاملي حقائب المأكوت والمشروبات أثناء دخولهم النوادي والحدائق، وفحص العشرات بمعرفة قوات الاشتباه والآداب المخصصة لتأمين الحدائق.

وفي نفس السياق، قام المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، يرافقه اللواء جمال شكر مدير الأمن، واللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية، بزيارة حديقة الفردوس ونوادي العاملين بالجامعة والمهندسين؛ لمشاركة المواطنين المتواجدين احتفالات يوم شم النسيم.

وعلى الجانب الآخر، اشتكى المواطنون من أهالي أسيوط المترددين على حديقة الفردوس، للمحافظ، من فرض رسوم عليهم عند دخول الحديقة؛ رغم التصريحات بوسائل الإعلام المتضمنة قرار المحافظ بفتح الحدائق والنوادي العامة التابعة للمحافظة مجانا أمام جموع المواطنين يوم شم النسيم، حيث قام المترددون على الحديقة بدفع 3 جنيهات رسوم الدخول، ومدون على التذكرة «الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة».

وقال عدد من المواطنين، في تصريح خاص لـ«الشروق»، إنهم فوجئوا بمطالبة مسئولي حديقة الفردوس وإجبارهم على دفع رسوم للدخول، قيمة التذكرة للفرد الواحد «3 جنيهات»؛ رغم علمهم من وسائل الإعلام أن محافظ أسيوط أصدر تعليمات بفتح الحدائق والمتنزهات بالدخول بالمجان؛ ما أصابهم بالاستياء الشديد نتيجة تضارب التصريحات بين المسئولين بالمحافظة ومسئولي الحديقة.