روحانى: ترامب سيندم إذا انسحب من الاتفاق النووى

قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى اليوم، إن نظيره الأمريكى دونالد ترامب سيندم إذا انسحب من الاتفاق النووى مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية محذرا إياه من أن رد طهران سيكون أقوى مما يتخيل.

وقال روحانى فى كلمة له اليوم، نقلها التلفزيون الإيرانى، «يحاول الرئيس الأمريكى الجديد، الذى يطلق المزاعم وتتسم تصريحاته ومواقفه بالتقلب، منذ 15 شهرا كسر الاتفاق النووى.. لكن أساس الاتفاق النووى متين للغاية لدرجة أنه لم يتأثر بمثل هذه الهزات»، وأضاف: «إيران لن تنتهك الاتفاق النووى لكن إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق فستندم بالتأكيد. ردنا سيكون أقوى مما يتخيلون وسيرون ذلك فى غضون أسبوع».

كانت إيران قد حذرت من أنها ستسرع وتيرة برنامجها النووى إذا انهار الاتفاق بهدف الوصول إلى مستوى متقدم عما كانت عليه قبل الاتفاق.

وأدلى روحانى بالكلمة بمناسبة العيد الوطنى للتكنولوجيا النووية وكشف عما وصفها بأحدث إنجازات نووية تحققها إيران ومن بينها بطارية نووية وأجهزة طرد مركزى لصناعة النفط.

وقال روحانى إن إيران تستعد لكل السيناريوهات المحتملة بما فى ذلك إما بقاء الاتفاق النووى دون الولايات المتحدة أى مع الموقعين الأوروبيين والصين وروسيا أو لا اتفاق على الإطلاق.

وتسعى فرنسا وبريطانيا وألمانيا لإقناع شركائها الآخرين فى الاتحاد الأوروبى بدعم فرض عقوبات جديدة على إيران كوسيلة لإقناع ترامب بالبقاء فى الاتفاق النووى الذى حد من أنشطة إيران النووية مقابل تخفيف العقوبات عن كاهلها.

ولن تشمل هذه العقوبات الإجراءات التى تم تخفيفها بموجب الاتفاق النووى لكنها ستستهدف أفرادا إيرانيين يعتقد الاتحاد الأوروبى أنهم يقفون وراء برنامج الأسلحة الباليستية الإيرانى ودعم إيران للرئيس السورى بشار الأسد.