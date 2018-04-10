ليفركوزن يعزز أماله الأوروبية بفوز ثمين على لايبزج في البوندسليجا

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عزز باير ليفركوزن أماله في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل بعدما حقق انتصارا ثمينا خارج أرضه وتغلب على مضيفه لايبزج 4 / 1 مساء الاثنين في ختام منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني (بوندسليجا).

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 48 نقطة ليقفز إلى المركز الرابع ، بفارق أربع نقاط خلف شالكه صاحب المركز الثاني وثلاث نقاط خلف بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثالث ، بينما تجمد رصيد لايبزج عند 46 نقطة وتراجع إلى المركز السادس.

وافتتح مارسيل سابيتسر التسجيل للايبزج في الدقيقة 17 ثم أدرك كاي هافيرتز التعادل لليفركوزن في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ، حسم ليفركوزن المباراة لصالحه بثلاثة أهداف سجلها جوليان براندت وباناجيوتيس ريتسوس وكيفن فولاند في الدقائق 51 و56 و69 .