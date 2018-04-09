قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن هناك إقبال كبير من المواطنين على شواطئ المحافظة، مشيرًا إلى استعدادات لاستقبال احتفالات المواطنين برفع درجة استعداد الطوارئ والإسعاف، والانتشار الأمني ورفع درجة النظافة.

وأضاف «سلطان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الاثنين، أنه تفقد بالأمس العديد من الشواطئ للتأكد من جاهزيتها لافتًا إلى تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة ممثل بها أعضاء من كافة الجهات المختلفة لسرعة التنسيق في حالة وجود أي طارئ.

وأوضح أن الغرفة تعمل على مدار 24 ساعة وتتلقى بلاغات المواطنين على رقم 114، مشيرًا إلى عدم تلقي الغرفة أية شكاوى حتى الآن، سوى شكاوى الازدحام المروري والازدحام على الشواطئ.

ولفت إلى وجود فرق ميدانية للمرور على المناطق التي تشهد تجمعات المواطنين، منوهًا بأن المحافظة تشدد الرقابة على محلات بيع الأسماك المملحة، ولم ترصد أية مخالفات حتى الآن.