فاز محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي بجائزة لاعب شهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الثانية على التوالي من قبل رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية.

وحصل نجم ليفربول على 80% من نسبة الأصوات في الاستطلاع الذي أجرته رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية عبر الإنترنت.

وسجل صلاح 6 أهداف وصنع 2، خلال 4 مباريات خاضها في الشهر الماضي مع الليفر بالدوري الإنجليزي، ويدخل ضمن ذلك أهداف اللاعب ضد واتفورد في ملعب "الأنفيلد" .

بهذا التتويج يعتبر محمد صلاح هو أول لاعب عربي يفوز بالجائزة مرتين على التوالي، وكان صلاح قد توج بالجائزة عن شهر نوفمبر أيضًا، كما تعد الرابعة له هذا الموسم.

وشهدت مباراة ليفربول رقم 11 منافسة شرسة بين محمد صلاح نجم الريدز، ثلاثي توتنهام هوتسبير "ديلي ألي ، وهونج مين سون ، ويان فيرتونخين"، بالإضافة إلى ليروي ساني و ديفيد سيلفا ثنائي مانشستر سيتي ، لإحراز اللقب، وذلك قبل ان يخطفه الفرعون.