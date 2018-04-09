قال مستشار الحكومة السورية، عبد القادر عزوز، إن العدوان الإسرائيلي الأخير على مطار التيفور السوري، يأتي بالتزامن مع تحقيق الجيش السوري لانتصارات عدة وتطهيره محيط العاصة دمشق من «التنظيمات الإرهابية»، وفق وصفه.

وأضاف «عزوز»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الأخبار»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، الاثنين، أن الولايات المتحدة أرادت تشويه انتصارات الجيش السوري من خلال التذرع بذريعة الكيماوي، متابعًا: «الدولة السورية تحقق انتصارات وليست بحاجة على الإطلاق لاستخدام سلاح كيميائي، لا نمتكله بالأساس».

وأشار إلى انضمام سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ عام 2016، وجرى وقتها تدمير مخزون السلاح الكيميائي ومراكز إنتاجة بإشراف منظمة الحظر والأمم المتحدة والولايات المتحدة، واصفًا الاتهامات التي تواجهها سوريا باستخدام غازات كيميائية بـ«الجزافية».

وعن تلويح فرنسا والولايات المتحدة بشن ضربة جوية ردًا على استخدام الكيماوي في دوما، قال: «ندرك جيدًا أن الدول الأوروبية أصبحت تعبيرًا جغرافيًا لصالح أمريكا، ومحاولة العدوان لن تخرج عن أطر محدودة دون الانزلاق إلى المواجهة المباشرة، خاصة في حالة الانزلاق التي تشهدها المنطقة».