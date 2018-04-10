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فيديو.. تامر حسني: لعبت للزمالك 7 سنوات وللأهلي سنتين.. والناديين استغنوا عن خدماتي

نور رشوان
نشر فى : الإثنين 9 أبريل 2018 - 10:49 م | آخر تحديث : الإثنين 9 أبريل 2018 - 10:49 م

قال الفنان تامر حسني، إنه كان يحب رياضة كرة القدم في صغره، وهو ما دفعه للعب في الأهلي والزمالك.

وأوضح «حسني»، في تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض على فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، «لعبت في الزمالك 7 سنوات، وفي الأهلي سنتين، والناديين استغنوا عن خدماتي، ووقتها حزنت جدًا، لكن مكنتش أعرف إن ربنا شايل لي حاجة كبيرة».

وأضاف «بعد استغناء الأهلي عني، شجعتني والدتي على الغناء، وأصرت على أن أدرس الموسيقى، وهو ما حدث بالفعل»، متابعًا: «بدأت بعد كدة أغني في كل حتة، ولاقيت ردود فعل مش عادية على غنائي خاصة في الجامعة، والناس بدأت تعرفني».

وأعرب عن سعادته بما وصل إليه في مجال الفن والغناء، قائلًا: «الحمد لله، وأنا دايمًا شايف إن اللي وصلتله بفضل دعاء والدتي ووالدي،
وزوجتي، ومؤخرًا بناتي».

 


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