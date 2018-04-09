«العمل الدولية»: حجم البطالة في المنطقة العربية ضعف المعدل العالمي

قالت ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية، إن تراجع النمو الاقتصادي عالميا ليبلغ 3.6% عام 2017 بعد أن وصل إلى 5.4% في عام 2010، يؤثر بشكل مباشر على توفير فرص العمل اللائق وارتفاع معدلات البطالة، مشيرة إلى أن عدد الباحثين عن عمل في العالم جاوز 193 مليون شخص في عام 2017.

وأضاف «جرادات»، خلال كلمتها بمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة، في دورته الـ45، أن الصراعات المستمرة في بعض البلدان العربية فرضت تحديات أكبر في سوق العمل، فمعدل البطالة لا يزال مرتفعاً، إذ بلغ 10.2% عام 2017، وضعف المعدل العالمي البالغ 5.6%، مع وجود أكثر من 13 مليون شخص يبحثون عن عمل، والشباب هم الأكثر تضرراً.

وأوضحت أن أوجه عدم المساواة بين الجنسين كبيرة، إذ يبلغ معدل بطالة الإناث 18.7%، أي أكثر من ضعف معدل بطالة الذكور 8.2% و3 أمثال معدل بطالة الإناث على الصعيد العالمي.

وتابعت أن متوسط إنتاجية الأيدي العاملة في العالم زاد بنسبة 2.3% سنوياً بين عامي 2006 و2015، فيما لم ترتفع الأجور سوى بنسبة 2.1% فقط، وهذا يعني أنه رغم النمو المتواصل في إنتاجية العمال، فإن مكاسب عملهم تتحول إلى عوائد رأسمالية تدخل جيوب الفئة الأعلى دخلاً.