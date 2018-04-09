وزير العمل البحريني: أسعار النفط أثرت بشكل مباشر على «وظائف الشباب»

أعرب جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، عن سعادته للمشاركة في أعمال الدورة الـ45 لمؤتمر العمل العربي، مؤكدا أنه بمثابة تجمع عربي مميز برعاية كريمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد «حميدان»، خلال خلال كلمته بمؤتمر العمل العربي في دورته الـ45، ضمن فعاليات اليوم الثاني، أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لكافة قضايا الأمن والسلام والتنمية بالوطن العربي، مهنئًا بفوزه لولاية رئاسية ثانية.

وأشار «حميدان»، إلى أن الأمن والمحافظة على الاستقرار دافعين لاستقطاب الاستثمارات بالوطن العربي، لافتا إلى أن تذبذب أسعار النفط والنمو المتسارع فرض تحديات كبيرة على أسواق العمل العربية والبدء في الاتجاه للاهتمام بالقطاع الخاص وأهميتها في توفير فرص العمل.

ولفت وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، إلى دعم مملكة البحرين ومساندة الشعب الفلسطيني، متوجها بالشكر والتقدير لمصر لما قدمته من تسهيلات لإنجاح المؤتمر.