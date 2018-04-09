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الولايات المتحدة تسعى لإجراء تحقيق أممي جديد في سوريا بعد «كيماوي دوما»

نيويورك - د ب أ
نشر فى : الإثنين 9 أبريل 2018 - 9:19 م | آخر تحديث : الإثنين 9 أبريل 2018 - 9:19 م

تسعى الولايات المتحدة إلى موافقة مجلس الأمن الدولي على إجراء تحقيق جديد في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وذلك في أعقاب مزاعم بهجوم كيماوي في دوما، المدينة الواقعة تحت سيطرة المعارضة خارج العاصمة السورية دمشق.

وقال دبلوماسي في مجلس الأمن إن بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة وزعت نص مشروع قرار جديد اليوم الاثنين، يحث المجلس المؤلف من 15 عضوا على مناقشة إعادة إحياء آلية التحقيق التي تحدد المسؤولية عن الهجمات الكيماوية في سوريا.

واعترضت روسيا على تمديد هذه الآلية في نوفمبر الماضي، وذلك بعد أن أصدر التحقيق السابق تقريرا يحمل الحكومة السورية المسؤولية عن هجمات غاز السارين في خان شيخون في أبريل 2017.


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