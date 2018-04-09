جوارديولا متفائل بالتأهل على حساب ليفربول

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن الفريق يحتاجل تقديم مباراة قوية أمام ليفربول ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، إذا من أراد خطف بطاقة التأهل

وأوضح جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الخاص لمباراة الإياب التي تقام الثلاثاء أن هناك 90 دقيقة وفي كرة القدم يمكن حدوث فيها أي شيء وعلينا التركيز في للقاء للتأهل للدور المقبل.



وأكمل: "نحتاج إلى تحقيق الألقاب الأوروبية على الرغم من الأمر معقد للغاية ولكن مع كل ما قام به هذا النادي في العقد الأخير، سواء من ناحية المنشآت أو الرغبة في تحقيق هذا، سوف يحدث هذا الأمر، إذا لم يكن هذا في الموسم الجاري، ربما يكون في الموسم التالي".

وأتم : "علينا أن نركز فيما نقوم به، إذا تلقينا هدفًا ليس علينا أن نستسلم، وإذا لم نتمكن من التسجيل سنحاول في فرصة أخرى".

الجدير بالذكر أن الريدز حقق الفوز في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة.