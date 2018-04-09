«هاآرتس» لدولة الاحتلال: قتل الصحفيين عمل إجرامى

• افتتاحية للصحيفة العبرية تعتبر تقليل المسئولين الإسرائيليين من شأن مقتل صحفى فلسطينى تظهر نهجهم الفاضح فى ازدراء الإعلام والاستهانة بحياة الفلسطينيين

وجهت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، انتقادات حادة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلى لقتله المصور الصحفى ياسر مرتجى أثناء تغطيته تظاهرات فلسطينية فى قطاع غزة. وقالت الصحيفة العبرية، فى افتتاحيتها اليوم، إن «وجود الصحفيين فى الميدان أمر بالغ الأهمية لفهم ما يحدث على الحدود بين إسرائيل وغزة، إطلاق النار عليهم هو عمل إجرامى، وفقا لكل المعايير».

وأوضحت الصحيفة ذات التوجهات اليسارية «كان مرتجى يرتدى سترة زرقاء عليها عبارة «صحافة» بأحرف كبيرة وملحوظة بالإنجليزية، ووفقا للتقارير، كان يقف على بعد 350 مترا من السياج الحدودى ولم يعبر الخط، الذى حدده الجيش، والذى يُحظر على سكان غزة اجتيازه».