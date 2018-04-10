وزير التعليم العالي يلتقي بأعضاء مجلس إدارة جمعية بيت مصر بالمدينة الدولية الجامعية في باريس

التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار، اليوم الاثنين، مع أعضاء مجلس إدارة جمعية بيت مصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس، وذلك بمقر السفارة المصرية في العاصمة الفرنسية.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على عمق علاقات التعاون العلمي والثقافي التى تربط بين مصر وفرنسا، وخاصة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرًا إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر الماضي إلى فرنسا والتي حققت نجاحا ونتائج ملموسة في عدة مجالات وعلى رأسها توقيع اتفاقية إنشاء (بيت مصر) بالمدينة الدولية الجامعية بباريس؛ بهدف دعم الطلاب المصريين وفتح المجال لهم للدراسة في أكبر الجامعات العالمية.

وناقش الاجتماع الخطوات التنفيذية والإدارية لمشروع بيت مصر بباريس، وتشمل الإجراءات القانونية لسرعة الانتهاء من إنشاء "بيت مصر" بالمدينة الجامعية بباريس ليضم الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الفرنسية، وكذا تشكيل لجنة استشارية فنية لمعاونة المكتب الثقافي المصري بباريس في كافة الإجراءات من حيث الإنشاءات والتجهيزات ومتابعة الأعمال المرتبطة بإنشاء دار مصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس، وكذلك قرار مجلس الوزارء بالموافقة على إدراج مشروع بيت الطلبة بالمدينة الدولية الجامعية بباريس بالخطة الاستثمارية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي 2017 - 2018.

كما تم مناقشة بعض التعديلات على برنامج بيت مصر في ضوء المقترحات المقدمة من مجلس إدارة الجمعية، وكذا المنظومة الاقتصادية لمشروع بيت مصر، فضلًا عن الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني في تمويل هذا المشروع.

وفي هذا الإطار، أكد عبد الغفار على أهمية العمل بخطوات سريعة لتحقيق المستهدف بالنسبة للجدول الزمني للمشروع، وكذا أهمية وجود قاعة للأنشطة الثقافية تسع 300 شخص تليق بمكانة الدولة المصرية، كما وجه أيضًا بأهمية وجود معرضًا أو متحفًا صغيرًا للأثار المصرية داخل بيت مصر.