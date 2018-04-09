«البنتاجون»: سنرفع لترامب سيناريوهات عمل عسكري ضد النظام السوري

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لشئون القيادة الوسطى إيريك باهون أن وزير الدفاع جيمس ماتيس ورئيس هيئة أركان القوات المشتركة جوزيف دنفورد سيرفعان إلى الرئيس دونالد ترامب قريبا سيناريوهات عمليات عسكرية ضد النظام السوري.

وقال باهون ـ في تصريح خاص لقناة (الحرة) الفضائية مساء اليوم الإثنين ـ إن الرئيس ترامب هو الذي سيقرر، بعد مشاورات مع فريق أمنه القومي، ما سيتم اتخاذه من إجراءات عسكرية في المستقبل.

وكشف مصدر عسكري رفيع لقناة (الحرة) عن وجود اتصالات تجري مع دول في التحالف الدولي ضد داعش للخروج بصيغة "مناسبة وسريعة" لوقف "سفك الدم" الذي يتسبب فيه نظام الرئيس السوري بشار الأسد والمجموعات الإيرانية التابعة له.