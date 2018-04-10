«إف بي آي» يداهم مكتب محامي «ترامب» في نيويورك

داهم رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، الإثنين، مكتب مايكل كوهين، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصادروا تسجيلات متعلقة بعدة قضايا، بما في ذلك قائمة بالمدفوعات لإحدى ممثلات الأفلام الإباحية، وفق ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

وحصل رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» على مذكرة تفتيش بعد تلقيهم إحالة من المحقق الخاص روبرت مولر، وذلك بحسب محامي كوهين، الذي وصف ما حدث بأنه: "غير مناسب وغير ضروري تماما".

ووفقا للصحيفة الأمريكية، فإنه لا يبدو أن المداهمة لها علاقة مباشرة بتحقيقات مولر، لكن من المحتمل أنها نتجت عن معلومات كشف عنها مولر وأعطاها إلى الـ«إف بي آي».