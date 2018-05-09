الرئيس الألماني: قرار ترامب انتكاسة خطيرة لدبلوماسية السلام

وصف الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاقية النووية مع إيران بأنه "انتكاسة خطيرة" بالنسبة لدبلوماسية السلام.

كان الرئيس الأمريكي قد وقع مساء أمس الثلاثاء على قرار بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية مع إيران.

وجاء في نص خطاب، يعتزم شتاينماير إلقاءه خلال مأدبة غداء مع نظيره الكولومبي خوان مانويل سانتوس، اليوم الأربعاء في قصر بيلفو الرئاسي، القول إن السلام طويل الأمد في الشرق الأوسط، لم يعد أكثر احتمالا، من خلال هذه الخطوة.

وأعرب وزير الخارجية الألماني الأسبق عن اعتقاده بأن روح الاتفاقية مع إيران تتمثل في كسر دوامة العنف عبر طريق التفاوض والاتفاق الملزم.

وأضاف السياسي الاشتراكي أن هذه الروح مهدت الآن إلى المزيد من المواجهة والمزيد من الاشياء التي لا يمكن توقعها في هذه المنطقة المشحونة بالتوتر.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تم التوصل إليها بين إيران من جانب والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا، إبان تولي شتاينماير منصب وزير الخارجية الألماني.