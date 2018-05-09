الناتو يدعو إلى «حل شامل» للقضية النووية الإيرانية

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، إلى إيجاد حل شامل للقضية النووية الإيرانية في أعقاب إعلان الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني الذي تم إبرامه عام 2015.



ونقلت أوانا لونجسكو، المتحدثة باسم الناتو، عن ستولتنبرج القول: "مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الإيراني، نشجع جميع الأطراف على العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل لدفع إيران نحو الابتعاد عن تطوير الأسلحة النووية".



وقالت لونجسكو: "رحب حلف شمال الأطلسي بإبرام خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) عام 2015، ودعا إيران إلى تنفيذها بالكامل"، وتابعت: "ليس من اختصاص الناتو تقييم ما إذا كانت إيران ممتثلة للاتفاق".



لكن حلفاء الناتو أعربوا عن قلقهم بشأن تطوير إيران لقدرات الصواريخ الباليستية، كما أعربوا عن قلقهم بشأن "أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك دعم الجماعات المتطرفة والتهديدات لحرية الملاحة البحرية"، حسبما أضافت المتحدثة.