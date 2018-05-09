«جارديان»: الغرب في مواجهة واشنطن لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

بعد قرار انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الإيراني، تتجه الأنظار نحو الدول الأوروبية والجهود التي ستبذلها في محاولة منها لاحتواء الموقف وإنقاذ الاتفاق النووي.

وسلطت صحيفة «جارديان» البريطانية، الضوء على العلاقات بين واشنطن وحلفاءها الغربيين، مؤكدة أن رغبة الغرب إنقاذ الاتفاق يضعه في مسار تصادمي مع الرئيس الأمريكي.

وذكرت الصحيفة أن هذا التصادم يمثل أكبر اختبار لمتانة التحالف بين ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، مؤكدة أن الخطورة تتمثل في الخلافات التي بدأت تظهر حول المدى الذي يمكن أن يذهب إليه التحالف الأوروبي في مخالفة رغبة «ترامب» بالإضافة إلى إسرائيل والسعودية التي تتبنى نهج مماثل لنهج الرئيس الأمريكي.

ونقلت الصحيفة عن نائب وزير الخارجية الأمريكي في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، توني بلينكين، قوله إن: «قدرة أوروبا على إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران تعتمد بشكل كبير على قدرتها في جني الفوائد الاقتصادية حتى من دون الولايات المتحدة».

وأكد أن: «القادة الأوروبيين أمام مفترق طرق، إما المخاطرة بحدوث اضطراب في منطقة الشرق الأوسط أو تحدي أقرب حلفائهم بشأن سياسته الخارجية».

بدورها، وصفت صحيفة «تايمز» البريطانية قرار «ترامب» بالانسحاب من الاتفاق النووي بـ«المخاطرة الكبيرة»، مؤكدة أنه ليس أمام أوروبا إلا أن تكون على مستوى التحدي والعمل على تحضير اتفاق جديد.