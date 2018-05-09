وزير التعليم لـ«الشروق»: لا تغيير في الثانوية العامة الجديدة

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الشروق»، إن الثانوية العامة الجديدة مستمرة كما هي دون أي تغيير، وسيتم تطبيقها في سبتمبر المقبل، على طلاب الصف الأول الثانوي، طبقا للخطة التي أعلنت عنها الوزارة من قبل، مضيفا: «الأمور تسير كما أعلنا سابقا ولا تغيير، وليس هناك إضافة حتى الآن».

وأشار أحمد خيري، المتحدث الرسمي للوزارة، في تصريحات لـ«الشروق»، إلى أن حالة اللغط التي سادت خلال الأيام الماضية، حول النظام الجديد للتعليم الأساسي واللغة التي سيتم التدريس بها في المدارس الرسمية للغات ليس لها علاقة بالثانوية العامة الجديدة؛ لأنها أمر محسوم، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة لتطبيقها.

وأعلن «خيري»، عن تدريب معلمين الصف الأول الثانوي على النظام الجديد للتدريس، وأبرزها كيفية استعمال التابلت، واستعمال الأنشطة في توصيل المعلومة للطالب، وكيفية الاعتماد على بنك المعرفة في الحصول على المعلومات.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت من قبل عن بعض تفاصيل الثانوية العامة الجديدة والتي تطبق العام الدراسي المقبل 2018-2019 على 700 ألف طالب فقط بالصف الأول الثانوي، وتعتمد على توزيع التابلت إلى جانب الكتاب المدرسي، وتعمل الوزارة على توفيره مع بداية العام الدراسي، وتعتمد الثانوية الجديدة على دخول الطالب على بنك المعرفة وتصفح المعلومات دون الحاجة للدخول على شبكة الإنترنت، من خلال التطبيق الذي سيتم توفره على التابلت.

وبالنسبة للامتحانات، يؤدي الطالب 12 امتحانا خلال السنوات الثلاث بالمرحلة الثانوية، بمعدل 4 امتحانات في كل عام، وفي النهاية يتم احتساب أفضل 6 امتحانات أداها الطلاب؛ لتكون مجموعهم النهائي في الثانوية، وتهدف الوزارة لعقد الامتحانات على مستوى المدرسة، وألا يكون امتحان الثانوية العامة امتحانا قوميا، ويؤدي الطلاب الامتحان في النظام الجديد بنظام الكتاب المفتوح، مع السماح له باستخدام التابلت للعثور على المعلومات خلال الامتحان.