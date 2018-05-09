قال رئيس مكتب المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في واشنطن، مارك فيتزباتريك، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، يقوض تماما ثقة جميع دول العالم تقريبا في القيادة والالتزامات الأمريكية، وإمكانية العمل مع الولايات المتحدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف «فيتزباتريك» أن: «هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها "ترامب" بشيء من هذا القبيل حيث سبق وأن انسحب من اتفاقية باريس للمناخ، واتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ».

وحول الخطة الأمريكية لتداعيات القرار، قالت المديرة الحالية لمبادرة الأمن في الشرق الأوسط التابعة للمجلس الأطلنطي، راشيل براندنبرج، إن: «أكثر ما أدهشني أن "ترامب" لم يقدم أية بدائل ولا يبدو أنه استعد لخطة لمعالجة البرنامج النووي الإيراني، ولا التهديدات الأخرى التي كان حددها في السابق مثل برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية أو أنشطتها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط»، بحسب موقع إذاعة أوروبا الحرة.

وأضافت: «أعتقد أن هناك الكثير من الساحات التي يمكن أن ترد إيران خلالها عسكريا بشكل مباشر أو غير مباشر، فهم يستطيعون استهداف القوات الأمريكية في العراق أو ضرب إسرائيل».

وعلى الصعيد الاقتصادي، رأي العضو السابق في فريق التفاوض الأمريكي-الإيراني، روبرت أينهورن، أن قرار «ترامب» سيجعل البنوك والمؤسسات التجارية الدولية مترددة للغاية في التعامل مع إيران، وسيدفع الكثيرون منهم المنخرطين في تعاملات مع إيران على التخارج، وستكون هذه ضربة اقتصادية كبيرة إيران، التي ستنسحب من الاتفاق عاجلا أم آجلا.