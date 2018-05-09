تعرف على ردود فعل الصحف الإيرانية بعد انسحاب «ترامب»

تباينت ردود فعل الصحف الإيرانية، الصادرة اليوم الأربعاء، حول إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، ففي حين دعت الصحف الإصلاحية إلى البقاء في الاتفاق بعد تحررها أخيرا من شر الرئيس الأمريكي، رأت الصحف المحافظة أنه قد حان وقت «إحراق» الاتفاق.

وكان العنوان الرئيسي لواحدة من أبرز الصحف الإصلاحية «اعتماد»، هو: «الصفقة النووية بدون مثيري المشاكل»، ووضعت في صدر صفحتها الأولى تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني، على موقع «تويتر»، والتي قال فيها: «لقد تحررنا من شر شخص لا يحترم التزاماته، الصفقة النووية سوف تستمر إذا كانت مصالح إيران مضمونة».

وتحدثت صحيفة «أفتاب» اليومية الإصلاحية، عن «قرار طهران المنطقي» بالبقاء في اتفاق 2015 التاريخي، بمساعدة من الموقعين الآخرين، بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي.

فيما أخذت الصحف اليومية المحافظة موقفا مختلفا بشكل حاد، وكتبت صحيفة «كيهان» المتشددة: «لقد مزّق "ترامب" الصفقة النووية، وحان الوقت لكي نحرقها»، وكانت «كيهان»، من أشد منتقدي الاتفاق الذي تعهدت إيران بموجبه بالحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

وتحت عنوان «إيران ستكون موحدة وستقاوم»، ذكرت صحيفة «جاوان» المحافظة: «لقد حان الوقت للوحدة وليس لإلقاء اللوم على الآخرين، إنها مناسبة لتجديد إيران»، مضيفة في افتتاحيتها: «إن شعارنا "الموت لأمريكا" ليس مجرد شعار، الولايات المتحدة ميتة في أعيننا».

وشككت صحيفة «فورتيختان» اليومية في قدرة الحكومة الإيرانية على إنقاذ الاتفاق بمساعدة القوى الأوروبية، وكتبت الصحيفة المحافظة: «أوروبا لا تملك القدرة على الحفاظ على الاتفاق النووي، وكانت نتيجة كل مساوماتهم مع "ترامب" مجرد مزيد من الضغط على إيران».