بدء محاكمة أبرز مسؤول مالى سابق بالفاتيكان بتهمة الاختلاس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأت اليوم الأربعاء محاكمة أنجيلو كالويا أبرز مسؤول مالى سابق في الفاتيكان بتهمة الاختلاس.

وكان عمل كالويا الذي استمر 20 عاما كرئيس لـ"مؤسسة الأعمال الدينية" ،وهو بنك الفاتيكان المنكوب بالفضائح، قد انتهى عام 2009.

ويواجه كالويا 79 عاما، ومستشاره القانوني السابق جابرييل ليوتزو 94 عاما تهمة الاختلاس وغسل الأموال ، وذلك فيما يتعلق بصفقات عقارية تمت في الفترة من عام 2001 إلى 2008 .

وينفى كالويا ،الذي تتولى محاكمته محكمة فاتيكانية، جميع التهم ضده.

ووفقا لمؤسسة الأعمال الدينية ، فإن الصفقات تسببت في خسائر للبنك تتجاوز 50 مليون يورو (59 مليون دولار) . واكتشفت الخسائر بواسطة الإدارة الجديدة للبنك بداية من عام 2013 .

وطالما عانى البنك من سمعة سيئة كملاذ مالي للعصابات ومرتكبي جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي ، ولكنه حاول مؤخرا التخلص من الفساد في إطار إصلاحات أوسع نطاقا للفاتيكان من أجل تحقيق الشفافية المالية .