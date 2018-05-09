أتلتيكو مدريد: سئمنا من تصرفات برشلونة

قالت صحيفة "أ س" الإسبانية اليوم الأربعاء أن نادي برشلونة أجرى العديد من المحاولات للتعاقد مع اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم هجوم أتلتيكو مدريد، إلا أن النادي المدريدي رفض التفاوض حول هذا الأمر في الوقت الحالي من أجل الحفاظ على تركيز الفريق قبل مباراته المرتقبة في نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وذكر ميجيل أنخيل خيل مارين، المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد، في بيان أصدره النادي حول هذا الموضوع: "لقد سئمنا من موقف برشلونة، فالرئيس (بارتوميو) وأحد اللاعبين (لويس سواريز) وأحد الإداريين (جويرمو أمور) من نفس النادي يتحدثون عن مستقبل لاعب لا يزال لديه عقد ساري ويحدث هذا أيضا قبل أيام من نهائي بطولة أوروبية (الدوري الأوروبي)، هذا يبدو لي أمرا يفتقد للاحترام لأتلتيكو مدريد ولكل جماهيره".

وأثار تصرف الثلاثي المذكور في بيان مارين حنق أتلتيكو مدريد، فقد تحدث جويرمو أمور في وقت سابق عن وجود تفاهم حول انتقال جريزمان إلى برشلونة، مما دفع نادي العاصمة الإسبانية إلى تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

هذا بالإضافة إلى تصريحات اللاعب الأوروجواياني لويس سواريز الذي أكد أن جريزمان سيكون لاعبا في برشلونة في الموسم المقبل، وهو نفس الشيء الذي ألمح إليه رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو.

ويبلغ الشرط الجزائي في تعاقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد 200 مليون يورو، ولكن من المقرر أن يتراجع طبقا لبنود التعاقد إلى 100 مليون يورو في أول تموز/يوليو، وهو التاريخ الذي سيسعى برشلونة بعده للتعاقد مع المهاجم الفرنسي.

بيد أن النادي المدريدي يدرس مطالبة برشلونة بدفع 200 مليون يورو، حيث أنه يعتبر أن المفاوضات مع اللاعب بدأت قبل موعد انخفاض قيمة الشرط الجزائي، مما يعني أن بيع جريزمان إلى النادي الكتالوني سيعود عليه بأرباح مالية تصل إلى ضعف ما قد يدفعه أي نادي أخر في الانتقالات الصيفية.

وكان أتلتيكو مدريد، طبقا لما أوردته "أ س"، قد عرض على جريزمان مؤخرا عقدا جديدا براتب يصل إلى 20 مليون يورو سنويا في محاولة منه للإبقاء عليه بين صفوفه.