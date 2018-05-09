منظمة السياحة: القطاع يعاني من فجوة في المهارات

أكدت الدكتورة دينا الظاهر، مديرة قطاع النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، أن الفجوة في المهارات في مجال صناعة السياحة تشكل إحدى المعوقات الرئيسية التي تواجه عملية النمو الاقتصادي بشكل عام والنمو السياحي بشكل خاص.

وأضافت الظاهر، خلال جلسة الأولى "دعم الوظائف الملائمة ، سد الفجوة فى المهارات فى مجال السياحة" المنعقدة على هامش فعاليات المؤتمر الإقليمى لمنظمة السياحة العالمية بشرم الشيخ، أنه مثلما يتم البحث عن سد الفجوة في المهارات في السوق السياحي، فلابد من جهة أخرى البحث عن سبل استقرار وتأمين معيشي ونفسي لأصحاب تلك الوظائف والمهارات، فعند المرور بأزمة تمس المناخ السياحي في أي دولة، فأول ما يلجأ إليها أصحاب الأعمال السياحية هو تقليص الوظائف والاستغناء عن أصحاب تلك المهارات.

وأشارت الي أن هذا الإجراء في نظرنا هو من أهم أسباب حدوث الفجوة في المهارات،الأمر الذى يضطر أصحاب تلك المهارات للبحث عن فرص عمل في مجالات أخرى أكثر استقراراً، وعدم العودة إلى العمل في مجالات السياحة، وحتى المرشدين السياحيين يعانون من تلك المشكلة.

واقترحت "الظاهر" إنشاء صندوق الضمان السياحي في كل دولة، وبما يتوافق مع برنامج توفير العمل اللائق الذي وضعته منظمة العمل الدولية، كأحد الحلول التي تحافظ على هذه الشريحة العريضة من العاملين في مجال السياحة.

وأشارت إلى أن يشارك في تمويل هذا الصندوق وزارات السياحة في الدول العربية ورجال الأعمال والمستثمرين والقطاع الخاص بصفتهم أصحاب المصلحة ، مؤكدة إلى أنه كلما كانت فرص العمل جيدة ومستقرة، تتولد لدى العاملين الحافز والطموح للاستمرار في التطور في الأداء والحفاظ على المواقع والمرافق السياحية التي يعملون بها.

وأضافت "الظاهر" إن التغيرات التكنولوجية والبيئية المتسارعة واحتدام المنافسة في السوق السياحي، أدت إلى تفاقم ظاهرة فجوة ونقص المهارات في أسواق العمل السياحية.