قال مركز رصد النشاط الزلزالي أوروبا والبحر المتوسط اليوم الأربعاء، إن زلزالا بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب الحدود بين أفغانستان وطاجكستان، وشعر به سكان العاصمة الأفغانية كابول.



وأضاف المركز أن الزلزال وقع نحو الساعة الثالثة ونصف بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش)، وشعر به سكان شمال ووسط أفغانستان وطاجكستان وباكستان وأجزاء من الهند.



وكان مركز الزلزال على بعد 31 كيلومترا شمال منطقة اسكاشيم في إقليم بادخشان.



ويأتي هذا الزلزال بعدما ضرب زلزال بقوة 5ر5 درجة على مقياس ريختر إقليم خيبر باختونخوا الباكستاني صباح اليوم.