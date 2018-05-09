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عزل 5 ركاب بمطار القاهرة للاشتباه في إصابتهم بحمي الضنك

القاهرة- أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 9 مايو 2018 - 11:04 ص | آخر تحديث : الأربعاء 9 مايو 2018 - 11:04 ص

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، 5 ركاب مصريين؛ للاشتباه في إصابتهم بحمي الضنك، فور وصولهم من الإمارات بسبب ظهور عدوى المرض عليهم، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة معهم.

وقالت مصادر بالحجر الصحي بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة الاتحاد القادمة من أبو ظبي، تم الاشتباه في إصابة 5 ركاب مصريين بعدوى حمى الضنك؛ لظهور أعراض المرض عليهم، وفحص طبيب الحجر الصحي، الركاب بصالة الوصول بالمطار.

وقرر الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، عزل الركاب بمستشفى حميات العباسية وعمل التحاليل الطبية اللازمة؛ للتأكد من خلوهم من العدوى، وتم نقلهم بـ3 سيارات إسعاف المطار لمستشفى حميات العباسية.


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