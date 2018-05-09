محافظ السويس: صرف تعويضات للصيادين المتضررين من وقف الصيد

التقي اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، اليوم الأربعاء، مع المهندس طارق فتحي مدير هيئة الثروة السمكية، وبكري أبو الحسن شيخ الصيادين، وعادل خشانة مدير مديرية التضامن الاجتماعي؛ لبحث قرار رئيس الوزراء بمنح تعويضات للصيادين المتضررين من قرار حظر الصيد بالقناة والبحيرات وخليج السويس، وذلك تضامنًا مع العملية الشاملة سيناء 2018 على مستوى المحافظات.

وأكد «حامد» على سرعة صرف الإعانات المالية للصيادين قبل حلول شهر رمضان المبارك، وصرف إعانة أخرى قبل عيد الفطر المبارك لتحسين أوضاعهم المادية.

كما كلف المحافظ مدير عام التضامن الاجتماعي بعمل حصر للصيادين أصحاب المراكب الشراعية والعاملين عليها والفلايك وصيادين الشانشولا والسنارة والجر، مؤكدًا على سرعة استكمال البيانات الخاصة بالصيادين وصرف التعويضات عن طريق البريد.

وأشار «حامد» إلى، أن وزارة التضامن الاجتماعي خصصت مبلغ 7.5 مليون جنيه للصيادين المتضررين، وتم صرف الإعانة لـ1893 صيادًا كمرحلة أولى، كذلك تم حصر 3750 صيادًا حتى الآن، وجاري استكمال إجراءات الحصر.