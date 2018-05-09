البيت الأبيض: مستعدون لفرض مزيد من العقوبات على إيران

أكدت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، التزام بلادها بعدم امتلاك إيران أي أسلحة نووية، وتطبيق العقوبات الاقتصادية التي تم فرضها على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وأبدت «ساندرز»، في مؤتمر صحفي، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مساء الأربعاء، استعداد بلادها فرض مزيد من العقوبات على إيران حال استمرارها في تطوير سلاحها النووي، مؤكدة أن أمريكا تعد لفرض عقوبات إضافية على طهران خلال الأسبوع المقبل.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن موقفه النهائي بشأن الاتفاق النووي مع إيران، مساء أمس الثلاثاء، مذكرة رئاسية للانسحاب من الاتفاق، قائلًا: «عندما أقول وعود أوفي بها، وسنحاول العمل مع حلفائنا للوصول إلى حل دائم».

وردًا على ذلك الانسحاب، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن إيران تلتزم بما تتعهد به، بينما تنقض أمريكا عهودها دائمًا، متابعًا أن أمريكا تتعامل بعدائية مع الشعب الإيراني وشعوب المنطقة، وتدعم الانقلابات في إيران، حسب قوله.