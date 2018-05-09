سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب 16 شخصا في حادثي تصادم سيارتين وانقلاب أخرى على طريق أبو المطامير الصحراوي. تم نقل المصابين لمستشفيات أبو المطامير ووادي النطرون.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير أمن البحيرة إخطارا من الرائد ماجد الحبشي رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بتصادم سيارتين نصف نقل، وإنقلاب إحداهما في مصرف «الست أمينة».

وأسفر الحادث عن إصابة 10 عمال زراعيين من مستقلى السيارتين، وتم نقلهم لمستشفى أبو المطامير لتلقي العلاج اللازم.

كما أصيب 6 آخرون في حادث انقلاب سيارة «تناية» سيرفيس أمام قرية فرع 4، بسبب السرعة الزائدة. تم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.