«شرع السما» أغنية حسين الجسمي لأبو عمر المصري

تحت عنوان "شرع السما" يقدم الفنان الإماراتي حسين الجسمي تترات المسلسل الرمضاني "أبو عمر المصري" بطولة أحمد عز وعدد كبير من أهم نجوم الدراما المصرية والعربية، والاغنية من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

وتعتبر تتر مسلسل "أبو عمر المصري" هي التعاون الثاني الذي يجتمع الجسمي بالمنتج طارق الجنايني، بعد أن كان التعاون الأول من خلال أغنية "ما حدش مرتاح" التي لاقت نجاحاً وإنتشاراً كبيراً بين الجمهور في مصر والعالم العربي.

على صعيد آخر يواصل مخرج العمل أحمد خالد موسى تصوير المسلسل الذي يلعب بطولته الى جانب النجم أحمد عز كلا من أروى جودة وأمل بوشوشة وفتحي عبد الوهاب ومنذر رياحنة وإيمان العاصي ومحمد سلام وصبري فواز، وهو من سيناريو وحوار مريم نعوم.

ومن المقرر عرض "أبو عمر المصري" على قناتي on e و on دراما. حصريا بمصر وفي الخليج على قناة mbc 1 وعلى قناة osn المشفرة. وقناة رؤية بالأردن والظفرة بالإمارات العربية المتحدة.