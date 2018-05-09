ميركل تطالب أوروبا بمزيد من الانخراط في القضايا الدولية عقب قرار ترامب

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أوروبا إلى بذل المزيد من الجهود في صياغة سياسة خارجية وأمنية مشتركة عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

وقالت ميركل اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر لقادة الحزب المسيحي الديمقراطي في برلين: "نحتاج إلى موقف واضح، لكن أيضا إلى نفس طويل"، ممثلة على ذلك إلى جانب الاتفاق النووي مع إيران بالنزاع السوري والمفاوضات غير الناجحة إلى حد كبير حتى الآن مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الوضع في أوكرانيا.

وأعلنت ميركل أنها ستهتم على نحو أكبر مما هو عليه الحال الآن بالعثور على حلول سياسية في قضايا السياسة الخارجية، مشيرة إلى أنها ستجري محادثات مجددا مع بوتين خلال زيارتها لمنتجع سوتشي الروسي الأسبوع المقبل حول الوضع في أوكرانيا، كما ستعمل على إيجاد حل للنزاع السوري، مضيفا أنه لا يمكن إيجاد حل للأزمة السورية بدون روسيا أو إيران أو تركيا أو دول عربية مثل السعودية.

وذكرت ميركل أنه حتى في حالة الاختلاف في الرأي، يتعين أن يكون طريق الحل هو الحوار المشترك المتسم بالصبر، مشيرة إلى أن هذه الأمور تحتاج إلى وقت طويل.

وقالت ميركل إنها تعمل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على "نهضة جديدة لأوروبا"، مضيفة أن أوروبا بصفتها مشروع سلام حققت استقرارا فريدا في عالم مضطرب، مؤكدة ضرورة الحفاظ على هذا الإنجاز.

تجدر الإشارة إلى أن ماكرون يتسلم غدا الخميس، جائزة شارلمان الألمانية المرموقة في مدينة آخن تكريما لجهوده في الوحدة الأوروبية.

ومن المقرر أن تلقي ميركل خطابا خلال تسلم ماكرون الجائزة في "قاعة التتويج" بدار البلدية في آخن.