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ضبط 6 أطنان «خروب وزعتر وسحلب وبخور» فاسدين بالإسكندرية

الإسكندرية - عصام عامر:
نشر فى : الأربعاء 9 مايو 2018 - 2:01 م | آخر تحديث : الأربعاء 9 مايو 2018 - 2:01 م


ضبطت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، 6 أطنان و46 كيلوجرامًا من «الخروب، والزعتر، ومسحوق سحلب، وليمون مجفف، وأعشاب بخور» منتهية الصلاحية، داخل مخزن سلع غذائية، كائن في منطقة كينج مريوط، دائرة قسم شرطة ثاني العامرية غرب الإسكندرية.

وجاء ذلك عقب معلومات تلقتها شرطة الإسكندرية، وباستهداف المخزن، بالاشتراك مع ضباط منطقة غرب ووسط الدلتا، تم القبض على «ع.ف» 25 عامًا، المدير المسئول عن المخزن الذي يمتلكه «ا.خ»؛ بدعوى مزاولة نشاطًا تجاريًا غير مشروعًا بالإتجار في السلع الغذائية، الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم تحرير محضر جنح قسم شرطة ثاني العامرية، وتم التحفظ على المضبوطات؛ تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتتولى التحقيق.


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