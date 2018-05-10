التاريخ يفتح أبوابه لسيتي بـ3 أرقام قياسية بعد الفوز على برايتون

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دخل مانشستر سيتي تاريخ الدوري الإنجليزي من أوسع أبوابه ، بعدما حقق فوزاً كبير على فريق برايتون 3 – 1 ، في مباراة مؤجلة من الأسبوع 31 من البريميرليج.

وأصبح مانشستر سيتي هو أول فريق في تاريخ البريميرليج يحقق نقاطا في موسم واحد بعدما وصل رصيده إلى 97 نقطة ليتجاوز ما حققه تشيلسي في 2004-2005 بـ95 نقطة.



كما أصبح مانشستر سيتي أكثر فريق يسجل أهدافا في موسم واحد بالدوري بواقع 105 هدفا ليتجاوز تشيلسي في 2009-2010 صاحب الـ103 هدفا.

وحقق سيتي رقماً اخر اليوم، كأكثر فريق يحقق انتصارات في موسم واحد بواقع 31 انتصارا بفارق لقاء عن تشيلسي في موسم 2016-2017.

افتتح دانيلو أهداف المباراة في الدقيقة 15 لصالح مانشستر سيتي، وأدرك دافي بروبر التعادل سريعا لبرايتون في الدقيقة 20، وفي الدقيقة 34 سجل بيرناردو سيلفا الهدف الثاني لسيتي، قبل أن يسجل فيرناندينيو الهدف الثالث في الدقيقة 73.



وتجمد رصيد برايتون عند النقطة 40 بالمركز الـ14 بجدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي.