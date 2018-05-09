بايرن يربط موهبته الشابة شعباني بعقد احتراف

وقع لاعب كرة القدم الموهوب الشاب ميريتان شعباني 19 عاما عقد احتراف مع ناديه بايرن ميونخ الألماني يمتد حتى 2020 ، حسبما أفاد النادي البافاري اليوم الأربعاء.



والتحق شعباني (من كوسوفو) ، المولود في ميونخ ، بنادي بايرن وهو في السابعة من عمره.



وبدأ اللاعب مؤخرا مشاركاته مع الفريق الأول للنادي من خلال اللقاء الذي فاز فيه على إنتراخت فرانكفورت 4 / 1 بالدوري الألماني (بوندسليجا) .



وقال حسن صالح حميدتش المدير الرياضي للنادي : "ميريتان لاعب موهوب للغاية ولاعب واعد تدرج في جميع فرق الناشئين والشباب بالنادي. نشعر بالسعادة لوجوده في نادينا على مدار هذه الفترة الطويلة".



وقال شعباني ، الذي يلعب في مركزلاعب الوسط المهاجم ، : "بايرن هو النادي الذي أنتمي إليه. أشعر بسعادة لا توصف لهذه الفرصة التي حصلت عليها. أريد مواصلة العمل والتعلم في السنوات المقبلة".