الأربعاء 9 مايو 2018 2:15 م القاهرة القاهرة 31.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد نظام التعليم الجديد خلال مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي؟
النتـائـج تصويت

بايرن يربط موهبته الشابة شعباني بعقد احتراف

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 9 مايو 2018 - 1:54 م | آخر تحديث : الأربعاء 9 مايو 2018 - 1:54 م

وقع لاعب كرة القدم الموهوب الشاب ميريتان شعباني 19 عاما عقد احتراف مع ناديه بايرن ميونخ الألماني يمتد حتى 2020 ، حسبما أفاد النادي البافاري اليوم الأربعاء.

والتحق شعباني (من كوسوفو) ، المولود في ميونخ ، بنادي بايرن وهو في السابعة من عمره.

وبدأ اللاعب مؤخرا مشاركاته مع الفريق الأول للنادي من خلال اللقاء الذي فاز فيه على إنتراخت فرانكفورت 4 / 1 بالدوري الألماني (بوندسليجا) .

وقال حسن صالح حميدتش المدير الرياضي للنادي : "ميريتان لاعب موهوب للغاية ولاعب واعد تدرج في جميع فرق الناشئين والشباب بالنادي. نشعر بالسعادة لوجوده في نادينا على مدار هذه الفترة الطويلة".

وقال شعباني ، الذي يلعب في مركزلاعب الوسط المهاجم ، : "بايرن هو النادي الذي أنتمي إليه. أشعر بسعادة لا توصف لهذه الفرصة التي حصلت عليها. أريد مواصلة العمل والتعلم في السنوات المقبلة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك