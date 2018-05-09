وزير إعلام عمان: الأمة العربية تحتاج مصر «قلب المنطقة النابض»

قال وزير الإعلام بسلطنة عمان الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني، إن الأمة العربية تحتاج إلى مصر وقيادتها، مشيرًا إلى أن مصر قادرة دائما على العطاء، حيث تظل للأمم الحضارية الراسخة -كمصر- مكانتها الثابتة عبر عصور التاريخ؛ فهي قلب الأمة النابض بالحياة.

وأضاف، في تصريحات لـ«الشروق» على هامش اجتماعات وزراء الإعلام العرب اليوم في دورتها الـ49، أن مصر هي الحضارة والسلام والأمان، فهي تؤدي رسالتها الإنسانية الحضارية دائما، ليس فقط على مستوى الأمة العربية وإنما للعالم أجمع.

وأوضح «الحسني»، أن السلطنة استعانت بعدد كبير من الخبرات والتجارب المصرية الإعلامية والصحفية على مستوى الأفراد والمؤسسات ‏لتطوير الإعلام في السلطنة، وكان لذلك أثرا كبيرا في إثراء الحياة الإعلامية في السلطنة بشكل عام؛ ما انعكس على دعم العلاقات الإعلامية بين البلدين.

وأكد أن الإعلام العُماني له دورا في مد جسور المودة والصداقة مع مختلف الدول والشعوب، تعميقاً للتواصل والحوار الإنساني، وسعياً لمزيد من التفاهم الضروري لبناء السلام والأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة ومن حولها.