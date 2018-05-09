وأضاف «فهمي»، في لقائه ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مع الإعلامي أحمد موسى، أمس الثلاثاء، أن هناك تخفيضات على أسعار السلع الغذائية بمعارض «أهلًا رمضان»، لأهالي منطقة شمال سيناء تصل إلى 20%، مشيرًا إلى قرار الدكتور على مصلحي وزير التموين بتخفيض اللحوم السوداني لتصل إلى 80 جنيهًا بدلًا من 85 جنيهًا لمحافظة سيناء.وأوضح أنه ليس هناك أزمة في اللحوم الحمراء حتى آخر عام 2019، بالإضافة لثبات سعر اللحوم الطازجة مقابل 85 جنيهًا، مشيرًا إلى توافر 12 ألف ذبيحة من اللحوم الطازجة السودانية خلال شهر رمضان، بسعر ثابت 85 جنيهًا، فضلًا عن توافر 5500 طن من اللحوم المجمدة البرازيلية.وتابع: « بطمن الناس السلع متاحة بوفرة طوال شهر رمضان، ولا داعي للتكالب على شراء السلع الغذائية، وفي عادة سيئة في رمضان الناس تنزل تشتري السلع خوفًا من نفاذها»، لافتًا إلى أنه تم ضخ 10 آلاف طن من الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلا رمضان».