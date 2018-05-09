بوتين يناقش مع مجلس الأمن الروسي الضربة الإسرائيلية على سورية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس، فلاديمير بوتين، ناقش مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، البرنامج النووي الايراني بعد خروج أمريكا من الصفقة، بالإضافة إلى الوضع في سورية ، بما فيه الضربات الجوية الإسرائيلية.

بيسكوف للصحفيين: "جرت مناقشة الوضع القائم حول خطة عمل الشاملة المشتركة بعد إعلان الولايات المتحدة الخروج من الصفقة الإيرانية النووية. تم الإعراب عن القلق العميق بصدد هذا القرار والتشديد مرة أخرى على أهمية هذه الوثيقة"،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

يشار إلى ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصل اليوم الاربعاء إلى موسكو

وأبلغ نتنياهو الرئيس الروسي: "نحن في اسرائيل لا ننسى ولو للحظة التضحية العظيمة التي قدمها الشعب الروسي ، ولا التضحيات التي قدمها الجيش الاحمر لهزيمة الوحشية النازية".

وأضاف أنه "لا يصدق" أن 73 عاما بعد المحرقة (الهولوكوست" "تدعو إيران إلى تدمير ستة أخرى مليون يهودي ".

وقال نتنياهو إنه يقدر بشكل كبير الفرصة لمناقشة القضايا الإقليمية مع الزعيم الروسي ، وأعرب عن أمله في إزالة أي تهديدات إقليمية بطريقة مسؤولة.

وشارك الرئيس بوتين، برفقة ضيفه نتنياهو في مسيرة "الفوج الخالد" إحياء لذكرى العسكريين الذين ضحوا بأرواحهم في الحرب العالمية الثانية.