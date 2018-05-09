تشكيل لجنة للاطمئنان على سلامة الأغذية بالقرى السياحية في بورسعيد

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، تشكيل لجنة للمرور على القرى السياحية والفنادق، للاطمئنان على سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين، على أن تتكون من مديرية التموين والطب الوقائي ومكتب مراقبة الأغذية والصحة.



وشدد المحافظ، خلال اجتماعه الأول مع اللجنة المشكلة، على المرور على كل القرى السياحية والفنادق، مع عرض تقرير يومي بما تم مشاهدته على أرض الواقع.



وأكد محافظ بورسعيد أن أي منشأة مخالفة سيتم التعامل معها بكل حسم حرصا على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على أنه سيتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب خلال الفترة المقبلة.



وكان 8 من أبطال عرض مسرحية «السيرة الهلامية» على مسرح قصر ثقافة بورسعيد قد تعرضوا للإصابة بحالة تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة بإحدى القرى السياحية، وتم علاجهم بمستشفى حي الزهور، وتحرير محضر بالواقعة، وعلى إثر ذلك، تم تأجيل زيارة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إلى بورسعيد لمشاهدة العرض المسرحي.