«ترامب»: لن نسمح للاتفاق النووي مع إيران أن يؤذي العالم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاتفاق النووي مع إيران، لم يتوافق مع رؤيته، وأنه يعد اتفاقًا سيئًا للغاية لدول الشرق الأوسط وإسرائيل.

وأضاف «ترامب»، في كلمة خلال اجتماع الحكومة الأمريكية، مساء الأربعاء، أنه لن يسمح لهذا الاتفاق بأن يؤذي العالم، متابًعا: «نريد اتفاقًا للعالم بأسره، وسنرى هل ستعود إيران للتفاوض أم لا».

وأوضح أن العقوبات على إيران ستطبق في القريب العاجل، مضيفًأ أنه سيتم توقيع أقصى العقوبات عليهم، وأن تأثيرها سيظهر على المدى القصير.

وكان «ترامب»، قد أعلن أمس الثلاثاء، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، ووقع مذكرة على الهواء لتوقيع عقوبات اقتصادية عليها، وهي الخطوة التي عارضها الاتحاد الأوروبي ودوله الموقعة على الاتفاقية.