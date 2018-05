أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كوريا الشمالية أفرجت عن ثلاثة مواطنين أمريكيين كان قد تم توقيفهم هناك.

وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء، إن الرجال الثلاثة، "الذين ينتظرهم الجميع"، غادروا كوريا الشمالية مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومن المنتظر أن يصلوا إلى واشنطن ليلة الأربعاء/الخميس (بالتوقيت المحلي).

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.