محافظ بني سويف يستقبل نائب محافظ مدينة يتشانج الصينية لبحث سبل التعاون

استقبل محافظ بني سويف، شريف حبيب، الأربعاء، وفدًا من حكومة مدينة يتشانج بالصين.

وضم الوفد الصيني «زو. جي»، نائب محافظ مدينة يتشانج، و«وانج يوا انتشنج»، مدير عام الشؤون الاقتصادية والتطوير التكنولوجي لمدينة يتشانج، وجين بنج، مديرمكتب الحفاظ على المياه والطاقة الكهرومائية، وتساي لو، نائب مكتب الشؤون الخارجية لمدينة يتشانج، ويي شيفونج، رئيس مجموعة شركات أنجل ييست، حيث تأتي الزيارة في مستهل زيارة الوفد لمصنع أنجل للخميرة بمدينة بني سويف.

وحضر اللقاء اللواء عصام العلقامي، السكرتير العام والتنفيذيون المعنيون بديوان عام المحافظة، ومسؤولو شركة أنجل ييست للخميرة بمنطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بني سويف.

وأكد محافظ بني سويف، على عمق العلاقات بين الجانبين المصري والصيني عبر التاريخ، مشيرا إلى أن هذه الفترة تشهد تقدما وتطورا ملحوظا على كافة الأصعدة في العلاقات بين الجانبين في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تتخذ كافة السبل لفتح آفاق جديدة للاستثمار والصناعة ضمن أجندتها التنموية ورؤيتها الطموحة نحو مستقبل أفضل.

وبحث الجانبان سبل الدفع بمجالات التعاون بين المحافظة ومدينة يتشانج، والوقوف على أهم الخطوات الممكنة لزيادة الاستثمارات الصينية ببني سويف، وآليات فتح آفاق جديدة للاستثمار، خاصة في ظل امتلاك محافظة بني سويف ميزات ومقومات تنافسية تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات والمشروعات الصناعية والتجارية إليها.

واستعرض محافظ بني سويف، عددا من الفرص والمجالات الاستثمارية الواعدة، وأهم المشروعات الجاري تنفيذها أو التخطيط لها في الفترة الحالية.

من جانبه، أعرب زو جي، نائب محافظ مدينة يتشانج الصينية، عن سعادته بزيارة محافظة بني سويف، مؤكدا أن المحافظة من المناطق الواعدة استثماريا، والتي ستكون في مقدمة خريطة مقاطعة يتشانج الصناعية، حيث تمتلك المدينة العديد من المجالات الصناعية.