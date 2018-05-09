الصحة: إصدار 92 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة بتكلفة 212 مليون جنيه

أعلنت وزارة الصحة والسكان إصدار 92 ألفا و447 قرارا للعلاج على نفقة الدولة في محافظات الجمهورية المختلفة بتكلفة بلغت 212 مليونا و154 ألف جنيه وذلك في الفترة من 21 أبريل وحتى 3 مايو 2018.

وقال مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة الدكتور عماد كاظم - وفقا لبيان وزارة الصحة اليوم الأربعاء- "إنه من بين تلك القرارات 22 ألفا و866 قرارا لعلاج مرضى فيروس "سي"، لدعم خطة الوزارة للقضاء على هذا الفيروس، 63 ألفا و163 قرارا لإجراء عمليات جراحة، عظام، أمراض نساء، أورام، عيون، مسالك، أنف وأذن، جلدية، عصبية، باطنة وأمراض دم".

وأضاف كاظم: "أنه تم توقيع الكشف الطبي على 892 مواطنا من ذوي الاحتياجات الخاصة من طالبي الترخيص لسيارات مجهزة، فيما تم الكشف الطبي على 86 مواطنا من طالبي معاش الضمان الاجتماعي من خلال القومسيون الطبي".

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد أنه في إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المرضى دون تحمل مشقة السفر، تم مناظرة 158 حالة بالمحافظات دون الحاجة للحضور لمقر الإدارة بالقاهرة وذلك عن طريق الفيديو كونفرانس، موضحا أن مراجعة قرارات العلاج على نفقة الدولة تتم إلكترونيا ويتم إرسالها للمريض خلال 48 ‪ساعة..مؤكدا أنه تم التنبيه على جميع مديري المستشفيات بالعمل بالنسخ الإلكترونية لحين استخراج الصور الورقية المعتمدة.

وفي سياق آخر، تقيم مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج ندوة تثقيفية، غدا الخميس، تحت عنوان (الصيام الأمن في رمضان)؛ بهدف التوعية وتقديم نصائح لعدم حدوث نوبات ارتفاع أو انخفاض في مستوي السكر خلال شهر رمضان الكريم، وذلك تحت رعاية وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد راضي ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالوزارة الدكتور أحمد محيي القاصد.

وقال مدير مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج الدكتور هاني راشد: "إنه خلال شهر رمضان الكريم يجب على أصحاب الأمراض المزمنة وضع ضوابط دقيقة للصيام خاصة مرضى السكري"، مضيفا: "أنه سيتم عمل فحوصات مجانية وتوزيع وجبات غذائية سكرية وكتيبات وكروت متابعة لمرضى السكر على مش الندوة".