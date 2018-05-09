محافظ بورسعيد يناقش تطوير منظومة النظافة مع رؤساء الأحياء

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا مع رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد، وذلك بقاعة المجلس التنفيذي.

وناقش اللقاء تطوير منظومة النظافة وبحث أفضل السبل من أجل عودة الشكل الجمالي للشارع، وأكد المحافظ على تكثيف حملات النظافة بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية، وبذل أقصى جهد، مشددا على ضرورة قيام الجميع بمهامهم على الوجه الأكمل، وذلك في إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوراع والميادين، والحفاظ على المظهر الحضاري، وخاصة أن المحافظة تشهد العديد من المشروعات التنموية الكبرى.

وطالب اللواء عادل الغضبان، جميع رؤساء الأحياء، بتكثيف جهودهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، ومتابعة الأسواق والمحلات التجارية، والعمل على رفع كفاءة الشوارع، وصيانة كشافات الإنارة.